Медикам во втором полугодии поднимут зарплаты

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап повышения заработной платы работникам здравоохранения планируется во втором полугодии 2018 года. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Сейчас проводится активная работа по подготовке нормативного правого акта по этому вопросу. Планируется повысить зарплату медицинским и фармацевтическим работникам, а также медицинским физикам, биологам и химикам, участвующим вместе с медработниками в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

По поручению главы государства и правительства Минздрав совместно с Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов прорабатывают вопросы поэтапного повышения оплаты труда медработникам в 2018-2025 годах. Размер зарплаты к 2025 году должен увеличиться в два раза. Следовательно, планируется сократить существующий разрыв между средней заработной платой работников здравоохранения и в целом по народному хозяйству.

По данным Национального статистического комитета, за январь-май среднемесячная зарплата в здравоохранении составила Br701,8, что на 22% меньше, чем по народному хозяйству (Br901,6).-0-