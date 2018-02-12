Медики предупреждают выезжающих в страны ЕС белорусов о риске заражения гепатитом А и корью

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики предупреждают белорусов, выезжающих за рубеж, о риске заражения гепатитом А и корью, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вирусным гепатитом А складывается в Чехии, Нидерландах, Польше, Испании и некоторых других странах ЕС. Данные Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC) свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в регионе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления. Также в странах ЕС по итогам 11 месяцев прошлого года зарегистрировано почти 14,4 тыс. случаев кори, особенно много их в Румынии, Италии, Германии, Франции, Бельгии. Все это создает риск завоза данных инфекций в Беларусь. В этой связи эпидемиологи советуют учитывать данную информацию при планировании поездок в указанные страны и предпринимать соответствующие меры защиты и профилактики.

В частности, для исключения заражения гепатитом А следует пить и использовать для мытья фруктов и овощей кипяченую или бутилированную воду; не есть сырые и недостаточно термически обработанные рыбу и морепродукты; воздержаться от уличной еды, за исключением фруктов и овощей, которые очищаются от кожуры; купаться только в разрешенных местах, при этом избегать попадания воды в полость рта; соблюдать правила личной гигиены.

Не привитым против кори и не переболевшим ею рекомендуется сделать соответствующую прививку. Впрочем, процент таких граждан в Беларуси невелик: иммунизации населения против кори находится на особом контроле Минздрава. Вакцинация составляет 98,2% граждан, что превышает рекомендуемые ВОЗ уровни (95%).

Кроме перечисленных инфекций, ВОЗ предупреждает о напряженной обстановке в мире по чуме. Также существует риск завоза холеры из стран Африки и Азии, Карибского региона, ограниченного распространения коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (соответственно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ).

Завоз в Беларусь лихорадки Денге и Конго-Крымской геморрагической лихорадки маловероятен, однако полностью не исключен. Как и риск заноса вируса гриппа A (H7N9) заболевшими при посещении Китая (особенно при отсутствии симптомов), хотя прогноз по риску распространения в Беларуси данной болезни оценивается как относительно благоприятный.-0-