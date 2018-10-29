Медики рекомендуют людям старше 40 лет регулярно измерять давление

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людям старше 40 лет рекомендуется регулярно измерять давление, сообщила журналистам заведующая неврологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Юлия Шабалина, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила медик, в последнее время инсульт молодеет. "В прошлом году у нас прошла череда молодых женщин с инсультами. Самой младшей был 21 год. Активное назначение смежными специалистами некоторых препаратов, в частности женских половых гормонов, приводит к тромбообразованию, и это может стать причиной инсульта", - сказала Юлия Шабалина. Омоложение болезни касается и мужчин. "Иногда к нам привозят мужчин 40-45 лет, у которых давление 260, мозговое кровоизлияние", - сказала завотделением. Следить за своим давлением нужно хотя бы после 40 лет. "Базовым является утреннее измерение артериального давления. На эти цифры человек должен опираться в своей жизни", - добавила она.

В практике были случаи, когда инсульты возникали у детей. Как правило, речь шла об аномалиях строения сосудистой системы головного мозга, когда из-за определенных причин возникали сбои, приводившие к инсультам.

Вместе с тем, как отметила ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по неврологии Минздрава Людмила Анацкая, 78% инфарктов мозга возникает после 65 лет. По мировым данным, у каждой пятой женщины и каждого шестого мужчины до 80 лет случается инфаркт мозга. Но у мужчин в этом возрасте чаще бывают инфаркты миокарда. После 80 лет риски практически выравниваются: инфаркт мозга у женщин случается так же часто, как и у мужчин.

Как отметили медики, пациент должен как можно раньше, желательно в течение первого часа, обратиться в клинику, чтобы своевременно начать лечение. Тромболизис можно выполнять в течение первых 4,5 часов, далее высока вероятность возникновения внутримозговой гематомы.

Насторожить человека должны такие симптомы, как внезапно возникшие онемения в половине лица или туловища, руке, ноге, нарушения речи, непонимание речи, невозможность произнести какие-то слова, нарушения глотания, координации движений, слабость в конечностях или внезапная резкая головная боль, которая может быть признаком внутримозгового кровоизлияния. При наличии этих признаков нельзя заниматься самолечением, стоит вызвать бригаду скорой помощи или в крайнем случае приехать на осмотр к врачам самостоятельно. "К сожалению, по данным нашей статистики, число обратившихся в первые 3-4,5 часа, когда мы можем помочь эффективными методами, не очень большое", - отметила Юлия Шабалина.

В 2017 году инсульт перенесли более 33 тыс. жителей Беларуси, 14,5% из них умерли.-0-