Медики рекомендуют уточнить у туроператора эпидситуацию перед поездкой в экзотические страны

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики рекомендуют уточнить у туроператора информацию об эпидемической ситуации перед поездкой в экзотические страны, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое, что необходимо сделать, - уточнить, какова эпидемиологическая ситуация в той стране, куда вы едете, какие есть риски. Эту информацию можно получить у туроператора, на сайтах организаций здравоохранения и учреждений санитарно-эпидемиологической службы", - сказала Ирина Глинская.

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья размещен перечень стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям. К примеру, случаи холеры в 2016-2018 годах регистрировались в Африке, Южной Америке и странах Карибского бассейна, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Вспышка желтой лихорадки с сентября 2017 года и по настоящее время продолжается в Нигерии, с января 2017-го - в Бразилии. В 2018 году зарегистрированы по одному завозному случаю этого заболевания в Германии и Нидерландах. Лихорадка денге регистрировалась, в частности, в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Камбодже, Сингапуре, Китае, Индонезии, Японии.

"При посещении таких зарубежных стран, как Индия, Таиланд, Египет, Вьетнам, возрастает риск заражения вирусным гепатитом А, острыми кишечными инфекциями, - отметила Ирина Глинская. - Сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори в Украине, некоторых европейских странах, в том числе Румынии, Италии, Сербии, Греции, Франции".

Запрета на поездки и торговлю с этими странами нет. В то же время медики рекомендуют предпринять профилактические меры, чтобы минимизировать риск заражения. Стоит уточнить свой прививочный анамнез. Эту информацию можно получить в своей организации здравоохранения по месту жительства. Если взрослый или ребенок не привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, стоит обратиться к доктору за иммунизацией.

Все вакцины, предусмотренные Национальным календарем, в государственных организациях здравоохранения есть в достаточном количестве. Прививки проводятся на бесплатной основе.

Ирина Глинская отметила, что защита формируется в среднем через три-четыре недели после прививки. Если речь идет о вакцинации против клещевого энцефалита, для формирования иммунитета требуется несколько больший срок. Прививка против желтой лихорадки проводится как минимум за 10 дней до выезда. Ее можно сделать в 19-й центральной районной поликлинике Первомайского района Минска, здесь выдадут сертификат международного образца.-0-