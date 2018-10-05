Медики: взаимодействие с семьей и школой - важная часть профилактики алкоголизма среди молодежи

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие семьи, школы и медицинских работников - важная составляющая профилактики алкоголизма в молодежной среде. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела специализированной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Шевелева.
"В профилактической работе с молодежью важно взаимодействие всех заинтересованных: семьи, школы и медицинских работников. Мы в свою очередь проводим семинары, посещаем классные часы, раздаем памятки, очень много информации содержится на сайтах учреждений здравоохранения. Если же в семье произошла такая ситуация, наши специалисты помогают молодому человеку справиться с проблемой. Медики берут его на контроль и ведут определенное время, работая с ним и улучшая качество его жизни", - рассказала Ольга Шевелева.
В работе с молодежью используются различные формы. "Можно побеседовать со школьным психологом или обратиться к медикам. Все зависит от родителей, какую форму помощи они выберут для своего ребенка. При поликлиниках открыты школы здоровья, врачи постоянно посещают учебные заведения, чтобы донести до молодежи информацию о том, к каким последствиям может привести злоупотребление алкоголем. Организована работа телефонных линий доверия по проблемам зависимостей, куда можно позвонить в любое время, проконсультироваться и получить помощь. Профилактическая и информационная работа организована и со взрослыми", - отметила медик.
Сегодня в Минске прошла республиканская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации пациентов наркологического профиля". Целью был обмен практическим и научным опытом в области оказания специализированной медицинской помощи пациентам наркологического профиля. Участие в конференции приняли врачи-наркологи, медицинские психологи, научные работники медицинских образовательных учреждений Беларуси и России.-0-
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