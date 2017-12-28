Медцентр Управделами Президента поможет в оздоровлении воспитанников Руденской школы-интерната

28 декабря, Руденск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский медицинский клинический центр Управления делами Президента поможет в оздоровлении воспитанников Руденской вспомогательной школы-интерната. Об этом сообщил сегодня журналистам управляющий делами Президента Виктор Шейман, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Шейман принял участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети". Он вручил воспитанникам школы-интерната сладкие подарки и комплекты спортивной формы.

Во время посещения школы-интерната в Руденске управделами обсудил с ее руководителем вопросы лечения детей. Половина воспитанников имеют инвалидность, серьезные проблемы со здоровьем. "В том числе через Республиканский медицинский клинический центр мы окажем помощь детишкам, чтобы их здоровье поправилось. Сделаем так, чтобы после окончания школы у них было меньше проблем, чтобы они могли здоровыми войти в большую жизнь и спокойно в последующем учиться и работать", - сказал Виктор Шейман.

В Управделами намерены также детально изучить ситуацию с трудоустройством выпускников школы-интерната. "Мы хотим сделать так, чтобы детишки после окончания школы-интерната получили путевку в жизнь, имели возможность устраиваться на хорошую работу и достойно зарабатывать, чтобы содержать в будущем семью", - подчеркнул Виктор Шейман.

Он отметил, что с момента его предыдущего приезда зимой прошлого года в школе многое изменилось к лучшему. Большую помощь оказали подразделения Управделами Президента, в том числе в модернизации производственной и учебной базы.

Сейчас в Руденской вспомогательной школе-интернате 125 воспитанников в возрасте от 7 до 19 лет.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, продлится с 11 декабря по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-