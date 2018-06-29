Медучреждения Беларуси укомплектованы врачами на 96,7%

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель укомплектованности медучреждений врачами достиг 96,7%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"По сравнению с прошлым годом численность медработников с высшим образованием в отрасли возросла на 640 человек. Показатель укомплектованности врачебными кадрами на 1 января 2018 года достиг 96,7%, по среднему медперсоналу - 97,6%. Заявленная в текущем году лечебными учреждениями потребность в медкадрах будет удовлетворена полностью", - сказал Василий Жарко.

По его словам, сейчас необходимо повышать качество работы первичного звена здравоохранения, которое должно органично сочетать в себе как лечебную, так и профилактическую составляющую, диспансеризацию и скрининговые мероприятия. В этом плане за последние годы сделано многое для решения вопросов укомплектования организаций здравоохранения кадрами, повышения качества подготовки специалистов в вузах.

Вице-премьер также сообщил о развитии социальной инфраструктуры. Всего государственной инвестиционной программой на 2018 год запланировано строительство более 40 социальных объектов. В 2017 году введено в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В текущем году в установленные сроки обеспечен ввод в эксплуатацию больницы в Орше, завершается строительство Гомельской областной детской больницы, а также большинства объектов к II Европейским играм.-0-