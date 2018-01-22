Механизм беспрепятственного вступления адвоката в уголовный процесс на любой стадии предусмотрят в Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм беспрепятственного вступления адвоката в уголовный процесс на любой его стадии разработают в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Конституционного суда.

"Решение Конституционного суда от 21 июня 2017 года "Об обеспечении права на беспрепятственную и своевременную юридическую помощь в уголовном процессе" предполагается реализовать в Уголовно-процессуальном кодексе, внесение изменений в который предусмотрено планом подготовки законопроектов на 2018 год. Соответствующий законопроект в марте этого года должен быть внесен правительством в Палату представителей", - отметили в пресс-службе.

Проект закона вносит изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Беларуси и направлен, в том числе, на регламентацию порядка вступления адвокатов в уголовный процесс. На данный момент ст.44 и 48 УПК, устанавливающие допуск защитника к участию в производстве по материалам и уголовному делу, характеризуются правовой неопределенностью.

Ранее Конституционный суд в своем решении констатировал, что правовая регламентация, при которой возможность пользоваться помощью адвоката зависит от усмотрения иных лиц, не обеспечивает полноты реализации конституционного положения о праве каждого на получение юридической помощи, не позволяет заинтересованным лицам надлежащим образом защищать свои права и свободы, не способствует своевременности и эффективности восстановления нарушенных прав.-0-