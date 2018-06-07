Механизмы вступительной кампании в Беларуси исключают коррупционные проявления - Василий Жарко

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на протяжении последних 7 лет не было выявлено фактов коррупции при поступлении абитуриентов. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко на заседании комиссии, которое состоялось сегодня в КГК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несомненно, результаты вступительной кампании имеют важное социальное значение, так как они затрагивают интересы многих: абитуриентов, родственников, преподавателей, учителей, - сказал Василий Жарко. - Работа госкомиссии в тесном контакте с КГК и Министерством образования способствовала созданию открытого, прозрачного и демократичного механизма формирования студенческой аудитории страны. На протяжении последних 7 лет не было выявлено фактов коррупции при поступлении абитуриентов в учреждения высшего и среднего специального образования".

Василий Жарко обратился к членам государственной комиссии с просьбой обеспечить полный и всесторонний контроль на всех этапах вступительной кампании. "На подготовительном этапе нужно проверить готовность аудиторий, наличие медпунктов, проанализировать состав комиссий, практику работы по приему документов абитуриентов. Особое внимание уделить выборочной проверке подлинности документов об образовании", - отметил Василий Жарко.

В этом году в тестовой форме будут проводиться все вступительные испытания по общеобразовательным предметам. Поэтому на контроле за проведением ЦТ сконцентрировано особое внимание госкомиссии.

На втором этапе она будет контролировать весь процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний (при их наличии) и зачисления абитуриентов. Внутривузовские испытания будут проводиться только по "творчеству" (рисунок, музыка, танец), физической культуре и литературе. Такие испытания, как правило, состоят из нескольких этапов, из-за своей специфики не лишены субъективизма и по этой причине требуют особого контроля.

"Серьезное внимание должно быть уделено контролю условий хранения, порядку доступа и выбора экзаменационных материалов, - добавил председатель госкомиссии. - В дни испытаний в корпусах, где они проходят, не должно быть посторонних лиц".

"Граждане нашей республики должны быть уверены, что главным приоритетом, дающим право на поступление, являются исключительно знания абитуриентов", - заключил Василий Жарко.-0-