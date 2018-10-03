Мемориальный знак Янке Купале открыли в финском городе Иматра

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финском городе Иматра торжественно открыли мемориальный знак народному поэту Беларуси Янке Купале. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Финляндии.
В мероприятии приняли участие мэр города Кай Рослакка, посол Беларуси Александр Островский, заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры Анатолий Бутевич, директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович, а также представители СМИ, творческой интеллигенции и белорусской диаспоры.
В честь этого события в здании зимнего сада городской мэрии открылась выставка "Над Иматрой" из фондов Купаловского музея, которая рассказывает о жизни и творчестве поэта.
Памятный знак создан белорусским скульптором Павлом Войницким. Проект был реализован по инициативе Министерства культуры и Министерства иностранных дел Беларуси при поддержке городского собрания Иматры.
Янка Купала 21-22 июня 1910 года вместе с выдающимися деятелями белорусского национального возрождения совершил путешествие в Финляндию по маршруту Санкт-Петербург - Териоки - Выборг - Иматра. Вдохновленный видом величественного водопада на реке Вуокса, он написал стихотворение "Над Иматрай", которое впервые было напечатано в газете "Наша Ніва" 22 июля 1910 года и вошло в третий поэтический сборник песняра "Шляхам жыцця" (1913). В 2010 году стихотворение было переведено на финский язык.-0-
Фото посольства Беларуси в Финляндии
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