Менее трети населения Беларуси придерживаются режима питания - Белстат

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее трети населения Беларуси соблюдают или придерживаются режима питания. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.

Национальный статистический комитет провел модульное обследование, чтобы изучить отношение населения к здоровому образу жизни. В обследовании участвовали 6 тыс. респондентов в возрасте 16 лет и старше, включены различные категории населения.

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