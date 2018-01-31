Меняем жизнь к лучшему: советы профессионалов-практиков

В Беларуси десятки тысяч людей ежегодно посещают различного рода курсы (оплачивают сами или их организация). С каждым годом растет и количество учебных центров для взрослых. Большое количество рекламы, много центров, схожие цены и обещания начать занятия в ближайшие дни. Как сделать правильный выбор, когда предложения схожи, а услугу мы покупаем не каждый день, а раз в несколько лет?

"Не ищите самое дешевое, читайте договор и отзывы с умом, посетите пробное занятие - делайте свой выбор осознанно!" Такие основные советы дает всем тем, кто сейчас находится в поиске курсов, учредитель Образовательного центра "Новое завтра" , кандидат соц. наук Ольга Слим.

- Мы, например, сделали отдельную страницу на сайте Вопрос-ответ , где подробно ответили на ВСЕ "горячие" вопросы. Также мы готовы просвещать всех, кто ищет курсы, пускай даже дальнейший выбор будет не в нашу пользу. Не покупайте "кота в мешке"! Вы платите за курсы деньги и иногда немалые. Половина слушателей подобного рода курсов находят первый попавшийся вариант, сразу принимают решение (обычно по обещанной дате начала курсов), и многие организации пользуются этим.

На что я особенно хочу обратить внимание при выборе курсов:

ЦЕНА: могу сказать точно, что образование не может быть совсем дешевым! Основные затраты в этой услуге - "головы" профессионалов, которые преподают эти курсы. Их знания и накопленный опыт. А это никак не может стоить дешево. Как говорится, вы платите один раз - вам платят всю жизнь. Чаще всего стоимость таких курсов окупается уже в первые месяцы работы.

ШТАТ: кто и сколько человек работает в таких центрах - практически невозможно узнать. Хотя именно эти люди отвечают за создание и качество услуги, которую Вы покупаете. Именно поэтому мы открыто разместили информацию о всех своих сотрудниках на сайте и написали кто и за что отвечает. Кроме того, только у нас есть отдельный сотрудник, отвечающий за качество учебного процесса. Также мы разработали собственную систему контроля качества нашей услуги.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: зачастую за более дешевой, чем у других центров, ценой скрывается короткая продолжительность курса (именно таким образом сокращают затраты и увеличивают прибыль). Конечно, курсы не должны быть очень длинными, но и за 2-3 недели получить даже основы, например, парикмахерского искусства практически нереально. Длительность обучения надо узнавать в учебных часах, а не в неделях и месяцах! Т.к., поставив занятия 1 раз в неделю, можно курс, который короче в 2 раза, растянуть на 2 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЛАТЫ: при заключении договора узнайте точно, что входит в стоимость курса, а что нужно оплачивать дополнительно. Обычно за дополнительную стоимость приобретаются только документы об обучении. Конспекты и контроль знаний, выездная практика и стажировка входят в стоимость.

СТАЖИРОВКА: должна предоставляться после курсов, когда получены хоть какие-то знания и выданы документы об обучении. Она не должна входить в общую продолжительность курса. Узнайте, каким образом будут работать с Вашей заявкой на стажировку или Вам придется все делать самим.

ДОГОВОР: обязательно прочтите ДО подписания и получите один экземпляр на руки. Внимательно прочитайте: а) максимальные сроки набора группы; б) возможные случаи возврата денег. А также все другие гарантии, которые дает Центр. Также не забывайте брать все чеки при внесении оплат (чтобы Ваша оплата не потерялась, если она будет в рассрочку).

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ: согласно Кодексу об образовании, после подобного рода курсов нельзя присваивать профессии, разряды, квалификации.

ОТЗЫВЫ: читайте отзывы, но с умом! Смотрите, как центр отвечает на отзывы, даже положительные. И отвечает ли вообще… Не всегда негативный отзыв надо расценивать как действительно плохое качество работы. Прочитайте внимательно всю историю с Клиентом и сделайте объективный вывод. Если компания умеет отслеживать отзывы, отвечать на них - это тоже показатель качества работы и заботы о Клиентах.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: наличие групп в социальных сетях, их постоянная активность - это тоже показатель уровня Центра. Это значит, что компания заботится о том, что думают о ней ее Клиенты, а также собирает группу единомышленников.

- Ольга, мы знаем, что Ваш центр работает на рынке уже 8 лет. Что за это время успели сделать?

- 1 февраля нашему центру исполняется 8 лет. Для этого рынка это большой опыт и своего рода успех и признание наших выпускников. Центров-долгожителей не так уж и много, а многие через 2-3 года уходят с рынка (большая конкуренция, да и создание качественной образовательной услуги тоже достаточно сложный процесс). Все наши основные итоги кратко представлены в инфографике, которая сейчас очень модный тренд в любой сфере бизнеса.

Лучше всего о наших успехах рассказывают достижения наших выпускников после курсов.

Вовчок Ирина Викторовна, закончила курсы "Пекарь-кондитер"

Почему пошла на курсы? Решила поменять работу и стать кондитером. Трудоустроилась уже в процессе обучения, пошла на практику в торговый центр, но спустя пару дней обратилась с просьбой в методический отдел о переводе с практики на будущее место работы.

Курсы оценивает положительно: полученных знаний хватает для работы. Но работу, конечно же, искала сама. Никто не будет бороться за специалиста-новичка. Нужно уметь доказать, что ты не менее достойна, чем десятки других кандидатов, которые еще и опыт работы имеют.

Ольга Александровна, преподаватель курсов "Поварское и кулинарное искусство", "Пекарь-кондитер", "Пиццер", "Сушист"

Профессии повар, кондитер, пекарь востребованы во все времена. Спрос на специалистов является стабильным и устойчивым. Для успешного трудоустройства необходимо обладать первоначальными навыками: знание рецептур, технологий приготовления, требования к качеству изделий, срокам годности, условиям хранения.

Слушатели очень часто консультируются по открытию бизнеса (мини-пекарни, кондитерские). После упрощения в открытии своего дела все хотят попробовать свои возможности. Сейчас главные требования клиентов к поварской и кондитерской продукции - натуральность и качество.

Хочу пожелать всем не бояться преград на своем пути, менять свою жизнь, ведь пока человек учится - он живет. Никогда не поздно изменить профессию, а с ней и свою жизнь, раскрыть себя.

Леванцевич Оксана Николаевна, закончила курсы "Кассир-контролер, продавец-консультант"

Пришла на курсы в возрасте 53 лет. Написала заявление на бесплатную стажировку после курсов, но трудоустроилась раньше, чем предложили место.

Курсы оценивает положительно: информация преподавателем давалась четко и в доступном виде, и, несмотря на опыт работы, все равно получила новую для себя информацию.

Лысюк Людмила, преподаватель курсов "Кассир-контролер, продавец-консультант"

Быть продавцом - престижно. За хорошими грамотными сотрудниками, способными легко и доверительно общаться с различными людьми и, разговаривая, подводить их к необходимости покупки, всегда будет стоять очередь. Сейчас в нашу страну входят такие известные торговые компании, как Inditex ("Зара", "Бержка" и т.д.), H@M, - будущее за ними. И так как большинство продавцов промышленной группы товаров "сидят" на проценте от продаж помимо оклада, заработать можно очень даже неплохо, умея и зная, как это делать.

Байдалова Екатерина Геннадьевна, закончила курсы "Мастер по маникюру, гель-лаки, дизайн ногтей"

Пришла на курсы еще несовершеннолетней. Курсы стали подарком от отца.

Преподаватель курса трудоустроила по специальности. Сейчас девушка подрабатывает в одном из салонов г.Минска.

Занятия очень понравились: информации много, успевай только все запоминать. Также оценила отношение преподавателя, спокойную и дружественную обстановку на занятиях. Получила хорошую базу, но, конечно же, надо нарабатывать скорость уже самостоятельно.

Новик Анастасия Геннадьевна, закончила курсы "Организатор праздников, ивент-менеджер"

Пошла на курсы, так как была интересна данная сфера. Особых планов на работу по данной специальности не было. Но на данный момент уже предложено трудоустройство.

Курсы оценивает положительно: получила новые знания и навыки. Очень порадовал профессиональный преподаватель, много лет организующий мероприятия на республиканском уровне. В процессе учебы разработала полностью свое мероприятие, со всеми этапами и "подводными камнями", что помогло понять данный процесс изнутри. Также рада была выездному занятию по курсу на мероприятие, организуемое преподавателем в качестве помощника.

Цепелева Анна Анатольевна, закончила курсы "Дизайнер в полиграфии и рекламном бизнесе"

Почему пошла на курсы? Современному фотографу без знаний Adobe Photoshop, Corel Draw никуда. Для того чтобы продвигать свой бизнес нужны визитки, подарочные сертификаты, фирменный логотип. Даже для ведения группы в социальных сетях нужно уметь делать эффектные рекламные коллажи. Если каждый раз прибегать к услугам специалистов, то на это уйдет немало денег.

Преподаватель очень понравился. Объясняет все доступно, понятно, дает домашние задания. Знаний на курсах дают более чем достаточно. Тут главное освоить азы, а дальше дело практики и полета фантазии. Уже сейчас применяет полученные знания и навыки для продвижения своей группы в соцсетях.

"Основная задача преподавателей и администрации - сделать так, чтобы выпускникам захотелось оставить нам благодарный отзыв и порекомендовать наш центр своим друзьям и знакомым. Ведь это основные источники информации при выборе подобного рода услуг"

- На курсы чаще всего приходят женщины от 18 до 40 лет, - продолжает Ольга Слим. - Более 60% имеют незаконченное высшее или высшее образование. Идут на курсы для получения новых профессиональных знаний с целью дальнейшего трудоустройства или открытия своего бизнеса, причем последняя аудитория активно растет (уже в 2016 году таких клиентов было около 15%). Около 10% приходят за индивидуальной консультацией к преподавателю-практику. В данном случае мы работаем с нестандартными запросами, учитывая все пожелания клиента и вне основной программы обучения. Не менее 50% клиентов до поиска курсов и центра изучали требования работодателей к данной профессии или должности. Основными гарантиями качества до покупки услуги для наших клиентов являются сертификаты стандартов качества, отзывы и максимальная открытость информации до заключения договора (об услуге, преподавателях, сотрудниках, договоре).

"Рецепт" отличного центра такой: опытные преподаватели-практики, желательно имеющие собственное дело, небольшие группы (данный показатель до 2015 года был на 5-м месте, а сейчас прочно находится на 2-м месте), практическая ориентация учебных программ, соответствующих требованиям работодателя, удобная дата начала занятий, хорошие отзывы и доступная цена.

Думаю, будет не лишним еще раз подчеркнуть, что во все времена самым выгодным вложением в свое будущее будет повышение образовательного уровня. Развивайтесь, открывайте для себя новые знания, достигайте новых высот - и Вы незамедлительно почувствуете, как улучшается Ваша жизнь и жизнь Ваших близких.