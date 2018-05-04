4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия Года туризма Китая в Беларуси нацелены на увеличение туристического потока. Об этом сообщил директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан на презентации Года туризма Китая в Беларуси и Года туризма Беларуси в Китае, которая проходит на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА. Организатор презентации - Белорусское телеграфное агентство.

В настоящее время реализуется план, который включает около 50 мероприятий, позволяющих создать наиболее благоприятные условия и инфраструктуру для приема китайских туристов. "Сейчас важно изучить требования гостей, чтобы иметь возможность предложить условия на весь широкий спектр запросов", - сказал Андрей Молчан.

В Беларуси разрабатывается навигация на китайском языке по белорусским городам, подготовлена памятка для китайских туристов, ее уже распространяют туристические агентства. В памятке содержится полезная информация, например, о транспорте, сети ресторанов, справочные телефоны. Каждая из областей Беларуси заключила партнерские соглашения с провинциями Китая, что поспособствует увеличению туристического потока, считает Андрей Молчан. О готовности принимать рейсы из Китая заявили областные аэропорты, притом что уже открыт прямой авиарейс между Минском и Пекином.

Создаются возможности для туристов из Поднебесной по использованию в Беларуси китайских платежных систем. Идет работа над стандартизацией гостиниц в соответствии с требованиями китайской стороны. Два отеля "Минск" и "Пекин" в белорусской столице аттестованы, что подразумевает наличие персонала, владеющего китайским языком, и знание особенностей приема китайских граждан.

По словам Андрея Молчана, растет число гидов-переводчиков на китайский язык, в настоящее время более 15 прошли необходимую аттестацию. Хорошо развивается сотрудничество в области образования, много китайских студентов учатся в Беларуси и наоборот, и это потенциал для развития туризма.

Стороны также работают над созданием белорусско-китайского предприятия, которое занималось бы исключительно туризмом. Запланированы презентации туристических возможностей Беларуси на мероприятиях, выставках в Китае. Только в мае Беларусь будет участвовать в трех выставках в КНР.

В эти дни проходит пресс-тур китайских журналистов в Беларуси, а в июне такой же тур проведут для китайских туроператоров.

Как рассказал Андрей Молчан, в 2017 году произошел двойной скачок числа китайских туристов: Беларусь посетили 3,5 тыс. человек. Вместе с тем это немного для такой страны, как Китай. Поэтому было принято решение о проведении Года туризма Китая в Беларуси и соответственно Года туризма Беларуси в Китае. Коллеги со своей стороны также работают в направлении продвижения туристических возможностей Беларуси в Китае. Страны ведут работу по изменению визового режима.-0-