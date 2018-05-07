Месячник БОКК пройдет в Беларуси с 8 мая по 1 июня

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный митинг пройдет в Минске в Международный день Красного Креста 8 мая и даст старт традиционному месячнику Белорусского общества Красного Креста, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Ежегодно 8 мая отмечается Международный день Красного Креста, тем самым подчеркивается важная роль сотрудников движения и добровольцев в деле спасения человеческих жизней и оказания помощи уязвимым категориям жителей планеты. На торжественном митинге по этому поводу у памятника основателя Красного Креста, первого лауреата Нобелевской премии мира Жан Анри Дюнана руководство и представители БОКК, ряда министерств, организаций, волонтеры объявят старт месячника. С этой даты по 1 июня во всех регионах республики будут проходить благотворительные мероприятия.

"Подчеркну, что планируется комплекс мероприятий, не только благотворительных. Ведь мы как гуманитарная организация помогаем людям круглый год. Месячник направлен на то, чтобы повысить узнаваемость БОКК, привлечь волонтеров, показать партнерам результаты нашей деятельности, вспомнить о своей истории, - пояснила заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко. - Также будем чествовать лучших волонтеров. Нам помогают реальными делами 16 тыс. добровольцев. Но, возможно, об этих делах знают немногие. Насколько наше общество осведомлено о работе Красного Креста, мы проверим завтра на акции - устроим опрос на улице".

Кроме того, вечером в Музее истории белорусского кино откроется фотовыставка, посвященная деятельности Службы сестер милосердия БОКК, и состоится презентация фильма Александра Терещенко "Зима пройдет" об истории жизни сестры милосердия, обладательницы медали им. Флоренс Найтингейл Нине Близнюк с участием автора.-0-