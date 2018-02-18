Местные Советы способствуют решению вопросов и реализации инициатив граждан - мнение

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Местные Советы способствуют решению вопросов и реализации инициатив граждан, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор местного фонда развития сельских территорий "Возрождение-Агро" (Славгород) Виталий Варабей.

"Местные Советы являются своеобразными проводниками инициатив местных жителей к исполнительной власти по решению насущных вопросов и проблем людей и развитию конкретных территорий. Они могут касаться как повседневных вопросов по ремонту дорог, обеспечению питьевой водой, освещению и благоустройству населенных пунктов, так и общественно значимых: развития предпринимательства на селе, повышения туристической привлекательности территорий и др.", - считает Виталий Варабей.

Сегодня на местах реализуется немало проектов и инициатив, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, повышения их имиджа и привлекательности, в том числе туристической. Активны в этом плане и сами представительные органы власти. К примеру, инициатива Гиженского сельсовета стала победителем проведенного недавно конкурса местных инициатив в рамках проекта "От истоков к развитию" (финансируется ЕС и реализуется местным фондом развития сельских территорий "Возрождение-Агро", Славгородским райисполкомом и Международным фондом развития сельских территорий). Сельсовет получит около 4 тыс. евро донорских денег для повышения в 2018 году туристической привлекательности и создания зоны отдыха на берегу Черного озера.

В районе поддержана аналогичная совместная инициатива Лопатичского сельсовета и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома по созданию военно-патриотического туристического маршрута по местам боевой славы. "Пусть это небольшие инициативы, но в деле возрождения малой родины, создания более привлекательных условий для проживания людей на сельских территориях, повышения их имиджа вклад каждого гражданина очень важен. Как важно и участие каждого в местных выборах. Ведь если в местные Советы придут неравнодушные, инициативные люди, болеющие душой за свой родной край, то намного активней будут решаться вопросы наших граждан и развиваться местные территории", - считает Виталий Варабей.-0-