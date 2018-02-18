Местным Советам нужны активные и неравнодушные к развитию малой родины люди - сенатор

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местным Советам депутатов нужны активные и неравнодушные к развитию малой родины люди. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Екатерина Дулова.
Выборы в местные Советы депутатов проходят в год, объявленный в Беларуси Годом малой родины. "Важно, чтобы люди, которые придут в местную власть, были неравнодушными как к проблемам конкретного человека, так и к региону в целом, к тому, какой вклад он вносит в социально-экономическое развитие страны", - отметила Екатерина Дулова.
"Закономерно, что наиболее заинтересованными в том, чтобы улучшить жизнь своего региона, будут его уроженцы", - добавила она.
Именно на депутатском посту такие люди получают дополнительный шанс проявить себя. Тем важнее их землякам предоставить им такую возможность, придя на избирательные участки и проголосовав за достойного кандидата. Екатерина Дулова выразила надежду, что в новом созыве в местных Советах будет еще больше небезразличных, активных людей.-0-
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