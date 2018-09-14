Место для парковки на стоянке Национального аэропорта Минск теперь можно бронировать

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На платной автостоянке в Национальном аэропорту Минск появилась услуга бронирования парковочных мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту.

Платная охраняемая автостоянка рассчитана на 1 235 мест. Стоимость бронирования парковочных мест составляет Br10 - эта сумма добавляется к плате за стоянку. "Стоимость услуги обусловлена приоритетным расположением зоны бронирования на автостоянке. Воспользовавшись услугой бронирования, водитель получает возможность оставить автомобиль на хранение в непосредственной близости от аэровокзального комплекса", - пояснили в аэропорту.

Для бронирования парковочного места необходимо не ранее чем за двое суток и не позднее чем за сутки позвонить администратору автомобильных стоянок по телефонам +375 (17) 279-18-80 или +375 (33) 300-10-19.-0-