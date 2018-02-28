28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метель и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируется снег, метель, утром и днем по юго-востоку страны - сильный снег, на дорогах возможны снежные заносы. В связи с этим синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается северо-восточный, восточный 7-12 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов мороза, по северу при прояснениях - минус 19-21. Днем будет 8-14 градусов ниже нуля.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день