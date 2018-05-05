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Метеорный поток Аквариды смогут увидеть белорусы в ночь на 6 мая

Общество 05.05.2018 | 15:16
Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метеорный поток Аквариды, или Майские Аквариды, смогут увидеть белорусы в ночь с 5 на 6 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА астроном Виктор Малыщиц.

Максимум активности звездного дождя ожидается после полуночи. Метеоры будут двигаться в направлении от созвездия Водолея (лат. Aquarius), в течение часа можно будет увидеть около 20 падающих звезд. "Примечательно, что они будут яркими, желтоватого цвета и будут двигаться по небу визуально с небольшой скоростью", - рассказал Виктор Малыщиц.

Астроном посоветовал наблюдать звездный дождь на открытом пространстве. "С городского балкона метеорный поток будет практически невозможно увидеть - и обзор неба небольшой, и городская подсветка мешает. Надо ехать за город, по возможности лечь на землю, и тогда при ясной погоде метеоры попадут в поле зрения", - добавил он.

Прародительницей метеорного потока Майские Аквариды является комета Галлея. Астрономическое явление будет продолжаться по 28 мая.-0-

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