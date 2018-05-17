17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метеорологи Беларуси и России будут развивать сотрудничество для улучшения качества прогнозов погоды, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Гидрометеорологические службы Беларуси и России реализуют союзную программу "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы. "Основные задачи, которые мы планируем решить, - это улучшение качества прогнозирования погоды, увеличение заблаговременности предупреждения об опасных и неблагоприятных явлениях, мониторинг качества трансграничных вод. Что касается прогнозов погоды, то если уменьшится шаг сетки расчета, например, не 6 км, а полтора-два, это позволит нам приблизиться к каждому потребителю", - сказала Светлана Кузьмич.

Завершился первый этап реализации союзной программы. "Все мероприятия выполнены. Но первый год был по сути подготовительным, - отметила заместитель начальника. - У нас налажено тесное сотрудничество с российскими гидрометеорологами. Нам нужна их помощь, так как у них высокий научный, технический, технологический потенциал, но и наш опыт, наши данные также востребованы российскими специалистами".

Заседание совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды проходит 17-18 мая в Минске. На заседании рассматриваются вопросы дальнейшего развития взаимодействия гидрометеорологических служб Беларуси и России.-0-

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