Метеорологи рассказали о самой холодной и теплой зимах в Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о самой холодной и самой теплой зимах за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Самой холодной была зима 1939/1940 года, когда средняя температура за три месяца составила минус 10,9 градуса, что на 6,9 градуса ниже климатической нормы. В эту зиму были зафиксированы абсолютные минимумы температуры воздуха за весь период наблюдения. До сих пор не побит температурный рекорд 17 января 1940 года, когда в Толочине было минус 42,2 градуса. Этот день был исключительно холодным и для Минска, где температура воздуха опустилась до 39,1 градуса мороза.

Зима 1989/90 года стала самой теплой в Беларуси. Тогда средняя температура воздуха составила минус 0,1 градуса, что превышает климатическую норму на 3,9 градуса. Теплее всего той зимой было в Бресте 21 февраля 1990 года, когда столбик термометра поднялся до 17,2 градуса тепла. Этот температурный рекорд до сих пор не побит и является абсолютным максимумом температуры воздуха зимнего сезона для всей территории страны. В Минске самый теплый зимний день отмечен 25 февраля 1990 года, когда температура воздуха достигла плюс 13,6 градуса.-0-