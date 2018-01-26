Метод анализа крови без укола разработан в БГУ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метод анализа крови без укола разработан в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Автором инновации выступает коллектив ученых факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРКТ) БГУ под руководством заведующего кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники Михаила Кугейко. В основу новых методов положено перспективное направление современной оптики, которое позволяет определять параметры состояния объекта путем воздействия на него оптического излучения. Биофизические показатели содержатся в спектре отраженного от кожи светового импульса. То есть для этого не требуется проведение некомфортной для пациента процедуры взятия пробы крови из пальца или из вены.

Методика позволяет оперативно уточнить наличие многих заболеваний, определить локализацию воспалительного процесса, а также спланировать лечение и тем самым избежать хирургического вмешательства. Предложенные методы имеют широкую область применения в различных медицинских областях: онкологии, хирургии, неонатологии, педиатрии, дерматологии, косметологии и других. Методы могут использоваться для определения локализации злокачественных новообразований кожи, например, меланомы, а также в ходе проведения эндоскопических исследований слизистой оболочки полости рта, пищевода, органов желудочно-кишечного тракта и легких.

Как отметил Михаил Кугейко, ученые во всем мире занимаются проблемой неинвазивного определения диагностических параметров тканей организма. "Однако решение этой задачи и получение надежных данных остается проблематичным. Вызвано это сложным характером взаимодействия оптического излучения с биологическими тканями, их оптической неоднородностью и зависимостью измеряемых сигналов от большого числа структурных и биохимических характеристик ткани", - пояснил он.

Разработанные белорусскими учеными методы значительно превосходят зарубежные аналоги как по оперативности получения информации о состоянии биообъектов, так и по качественным параметрам, требуют меньших материальных затрат.

В пресс-службе отметили, что ученые БГУ работали над этой проблемой с 2012 года. Доцентом ФРКТ Сергеем Лысенко защищена докторская диссертация. Сегодня разработка находится на стадии эксперимента. Методы апробируются в Институте электроники и информационных технологий Люблинского технического университета (Польша), в Белорусском государственном медицинском университете и НИИ природопользования НАН Беларуси. Данные разработки подтверждены 18 патентами Беларуси, России и Евразийского союза.-0-