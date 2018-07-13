Между Беларусью и Россией активно развивается академический и образовательный обмен - Корбут

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Между Беларусью и Россией активно развивается академический и образовательный обмен. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Николай Корбут сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению Дня Союзного государства на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Беларусью и Россией активно развивается академический и образовательный обмен. Важнейшими среди научных остаются программы в сфере высоких технологий, так как в мире идет активное развитие именно в этом направлении. СГ делает все для того, чтобы белорусские и российские специалисты могли плодотворно работать, прославлять новыми достижениями себя и свою страну", - сказал Николай Корбут. В качестве примера он привел инновационный центр "Сколково" в Москве и Парк высоких технологий в Минске, другие проекты, реализуемые в рамках СГ и национальных программ.

По словам Николая Корбута, неотъемлемой частью работы Союзного государства является постоянное развитие социально-гуманитарной деятельности. "Работу социальной направленности мы ведем системно и стараемся проводить те мероприятия, которые будут интересны нашим людям и полезны нашим государствам", - подчеркнул заместитель Госсекретаря.

Общей бедой для наших народов является чернобыльская трагедия, отметил Николай Корбут. Постоянный комитет Союзного государства уже реализовал одну программу по чернобыльской тематике, сейчас готовится вторая такая программа, направленная на возвращение пострадавших земель в сельхозоборот.

Отдельно заместитель Госсекретаря остановился на значимости реализуемых молодежных проектов. "Постком проводит программы, направленные на творческую реализацию молодежи в спорте, культурных, инновационных и других проектах. Интерес к ним со стороны и детей, и родителей высок", - констатировал Николай Корбут.-0-