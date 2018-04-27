27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Минском и Казанью открылось прямое авиасообщение. Такая информация размещена на сайте Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.
"26 апреля в 23.50 по минскому времени из Национального аэропорта Минск отправился первый рейс авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск-Казань-Минск", - говорится в сообщении.
Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю на регулярной основе с вылетом из минского аэропорта в 23.50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Казань на следующий день в 2.10. Обратный рейс планируется осуществлять в 3.40 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 6.00. Время в пути составит около 2 часов 20 минут. Время для аэропортов указано местное.-0-
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