4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация академий наук отметит свое 25-летие мероприятиями в Минске. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 25-летия МААН состоялось в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Планируется, что основные торжества пройдут 20- 21 сентября 2018 года на базе НАН Беларуси. В Минск приедут руководители академий наук стран СНГ, ведущих зарубежных академий, известные ученые.

На совещании подробно рассмотрен план праздничных мероприятий. Так, обсуждалось проведение юбилейной Сессии МААН, Международной научной конференции "Межакадемическое взаимодействие и актуальные вызовы современности", Научных советов МААН, праздничный логотип и особенности сувенирной продукции, которая будет посвящена этой дате. Рассмотрен проект юбилейного нагрудного знака.

Как отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, проведение такого знакового мероприятия - свидетельство признания достижений белорусской науки. "Юбилейная Сессия МААН должна пройти на самом высоком уровне", - сказал он.

Целью деятельности МААН является объединение усилий ученых и содействие в решении наиболее общих научных проблем развития общества, объединении фундаментальных исследований, согласовании научной политики академий наук, поддержке наиболее перспективных исследований, использовании уникальной и дорогостоящей аппаратуры. В ассоциацию входят 13 полноправных и 6 ассоциированных членов. В составе МААН действуют 17 научных советов по библиотечному делу, биомедицине, ботанике, географии, геодезии и геофизике, истории, источникам энергии, книгоизданию, математике, науковедению, охране интеллектуальной собственности, физике, физиологии и функциональным материалам электронной техники.-0-