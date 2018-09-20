Международная ассоциация академий наук учредит свою премию

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на юбилейной сессии Международной ассоциации академий наук принято решение об учреждении премии МААН. С такой инициативой выступил президент Академии наук Молдовы Георгий Дука, и это предложение было поддержано всеми руководителями национальных академий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

На юбилейной сессии МААН также вручили премии лауреатам из национальных академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. Премии присуждены за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных исследований, в соответствии с итогами конкурса за 2017 год. Премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы вручаются с 1995 года. Конкурс проводится раз в два года.

Лауреатами премии в области естественных наук за цикл работ "Новые перспективные материалы для лазерной техники и нелинейной оптики: получение и свойства" (Беларусь - Украина) стали работники Института физики НАН Беларуси - ведущий научный сотрудник Сергей Войтиков и заместитель заведующего лабораторией Инна Ходасевич, а также сотрудники Научно-исследовательского центра оптических материалов и технологий филиала "Научно-исследовательская часть" БНТУ - ведущий научный сотрудник, доцент Анатолий Ясюкевич и младший научный сотрудник Максим Демеш.

В области технических наук премия присуждена заведующему лабораторией Института тепло- и массообмена НАН Беларуси Сергею Левченко и научному сотруднику этого же института Сергею Плюте за цикл работ "Интеллектуальные системы водоснабжения будущего на основе новых технологий" (Беларусь - Украина - Россия).

Премия в области гуманитарных и общественных наук за цикл работ "Социально-экономические преобразования и эволюция системы местного самоуправления в Беларуси и Украине в XVI-XVIII вв." присуждена заведующему центром Института истории НАН Беларуси Валентину Голубеву, заведующему отделом Института истории НАН Беларуси Александру Довнару, ректору Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирине Китурко.

На юбилейной сессии МААН состоялась церемония торжественного вручения памятных знаков "У гонар 90-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі". Награды вручены руководителям делегаций, которые приехали на торжества в Минск.

Юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук, посвященная 25-летию организации, проходит в НАН Беларуси 20-21 сентября. В ее работе принимают участие руководители академий наук стран СНГ и других государств, известные ученые. На сессии МААН планируется обсудить принятие документов, направленных на совершенствование деятельности ассоциации, сближение позиций академий наук, реализацию совместных проектов. По итогам мероприятия будет также принята резолюция.

Международная ассоциация академий наук официально была создана 23 сентября 1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси стала выполнять функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН, а руководителем ассоциации был избран председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук - Совет МААН. На сегодня в ассоциацию входят 13 полноправных и 6 ассоциированных членов. В составе МААН действуют 17 научных советов.-0-