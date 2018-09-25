Международная ассоциация полицейских академий проведет заседание в Минске 3 октября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе Академии МВД 3 октября состоится XV заседание исполнительного комитета Международной ассоциации полицейских академий (INTERPA). Об этом БЕЛТА сообщили в Академии МВД Беларуси.

Мероприятие соберет руководителей правоохранительных вузов Беларуси, Бразилии, Казахстана, Катара, Малайзии, Саудовской Аравии, Судана и Турции. В качестве наблюдателей приглашены представители индийского Университета судебных наук Гуджарата. Участие в заседании примет президент INTERPA - ректор Национальной академии полиции Турции профессор Илмаз Чолак. "Рассматриваться будут вопросы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в международных учебных центрах стран - участниц ассоциации. Академия МВД Беларуси также представит современные учебно-методические наработки в образовательной деятельности", - рассказали в вузе.

INTERPA объединяет 72 вуза полицейского профиля, которые представляют 57 государств. Ассоциация стала коммуникационной платформой для развития сотрудничества полицейских учебных заведений с целью обмена передовым опытом в образовательной и научно-исследовательской сферах. Она была учреждена в 2011 году. Тогда же в ассоциацию вступила Академия МВД Беларуси. С 2016 года вице-президентом INTERPA является руководитель милицейского вуза Владимир Бачила.-0-