Международная конференция к столетию окончания Первой мировой войны пройдет в Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Беларусь в пламени Первой мировой войны (к 100-летию окончания Первой мировой войны)" пройдет в Беларуси 25-26 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

В первый день конференции в Институте истории НАН Беларуси откроется пленарное заседание конференции, которое посетят представители белорусского парламента, посольств США и ФРГ, Общественной палаты Союзного государства. С научными докладами по проблемам истории Первой мировой войны выступят ученые из Беларуси, России, Азербайджана, Франции.

Состоится презентация научных трудов по истории этой войны. Будут работать выставки "Первая мировая война. Общая история. Общая память союзников по оружию" и "Первая мировая война в американском плакате".

26 октября научная конференция продолжит свою работу в Сморгони. Кроме обобщающих научных докладов на пленарном заседании в гимназии, презентации научных трудов по истории Первой мировой войны и выставки "Войны застывшие мгновения" состоятся панихида памяти жертв войны, митинг-реквием, а также реконструкция военных действий на историческом объекте "Золотая горка".-0-