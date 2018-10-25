Международная конференция "Молодежь в науке" пройдет в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси с 29 октября по 1 ноября проводит XV Международную научную конференцию молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'18", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Юбилейная конференция станет одним из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси. В 2018 году форум посвящен 90-летию НАН Беларуси. На конференции будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых. В ней примут участие свыше 300 ученых из более чем 10 стран (Беларусь, Россия, Германия, Украина, Азербайджан, Литва и др.), руководство советов молодых ученых академий наук, которые являются членами Международной ассоциации академий наук (МААН).

Запланированы доклады успешных молодых ученых, секционные доклады по основным направлениям деятельности НАН Беларуси (аграрные, биологические, гуманитарные, медицинские науки, физика, математика и информатика, физико-технические науки, химия и науки о Земле). Традиционно организуется специальная секция для юных исследователей-школьников из разных городов страны - "Первый шаг в науку". Пройдет целый ряд круглых столов: "НАН Беларуси: 90 лет интеллектуальной истории", "Биотехнологии: достижения, перспективы, проблемы", "Перспективные направления развития пищевой промышленности глазами молодых ученых".

"Конференция "Молодежь в науке" является престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнули в пресс-службе.-0-