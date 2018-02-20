Международная конференция по вопросам образования и корпоративных коммуникаций пройдет в Минске

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности" пройдет в Минске 22-23 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.
"Форум направлен на обмен опытом между исследователями, преподавателями, представителями профессионального сообщества и работодателями по вопросам современных тенденций в области корпоративных коммуникаций, а также оптимизацию процесса подготовки специалистов", - сказали в пресс-службе.
Участниками конференции станут более 50 преподавателей, ученых и практиков из Беларуси, России и Украины. Планируется обсудить темы, касающиеся вопросов связей с общественностью, рекламы и журналистики, их социальной миссии; роли высшего образования в формировании профессиональной этики специалиста; методических особенностей преподавания рекламной и PR-коммуникации в рамках высшего и последипломного образования и др.
В первый день пройдет пленарное заседание, где рассмотрят актуальные тренды и перспективы развития корпоративных коммуникаций. Также состоится работа круглого стола "Образование в сфере корпоративных коммуникаций: традиции vs. инновации" (ул. Кальварийская, 9).
На следующий день, 23 февраля, на базе Мемориального музея-мастерской З.И. Азгура (ул. З.Азгура, 8) организуется дискуссионная площадка "Коммуникативное пространство города" и пройдет презентация креативных проектов. Заинтересованным для посещения мероприятий второго дня форума необходима предварительная регистрация.
Организатором конференции выступает кафедра технологии и коммуникации Института журналистики БГУ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN