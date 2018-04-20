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Международная олимпиада по химии для школьников пройдет 23-28 апреля в Минске

Общество 20.04.2018 | 11:55
Фото из архива
Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии пройдет 23-28 апреля в Минске в Белгосуниверситете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В олимпиаде примут участие около 130 старшеклассников из 22 стран, среди которых Армения, Болгария, Венгрия, Израиль, Казахстан, Литва, Россия, Саудовская Аравия, Турция, Украина, Эстония.

Беларусь в состязании представят 11 учащихся, в том числе 5 лицеистов БГУ. Юным химикам предстоит пройти два теоретических и экспериментальный туры. Школьникам предложат задачи, касающиеся основных разделов химии: неорганической, органической, аналитической, физической, а также науки о живом и полимерах. В третьем туре на протяжении пяти часов участники проведут химический эксперимент по заданиям, разработанным преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова. В рамках интеллектуального состязания состоится заседание круглого стола "Диалог с учеными", в котором примут участие руководители команд и учителя химии учреждений общего среднего образования Минска.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Беларуси, Белорусский государственный университет и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проводится ежегодно и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады. В состав ее оргкомитета и методической комиссии входят профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.-0-

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