Международная школа БОКК по подготовке к реагированию на ЧС начала работу под Борисовом

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие VII Международной школы по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста состоялось сегодня на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В церемонии приняли участие министр информации Александр Карлюкевич, генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко.

В этом году на белорусской земле подготовку проходят команды национальных обществ Красного Креста из 10 стран мира. В работе школы также участвуют представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, МЧС, МВД, Международной организации по миграции, Фонда ООН в области народонаселения, Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонда ООН в области народонаселения.

С 25 по 29 июля команды пройдут серию тренингов: научатся спасению в труднодоступных местах и завалах, оказанию первой помощи большому числу пострадавших, действиям при химических и радиационных авариях.

Одним из главных мероприятий станут полевые учения, которые продлятся сутки. В этом году они посвящены вопросам организации помощи вынужденным переселенцам и мигрантам в условиях современных вызовов. Командам необходимо организовать пункты временного размещения и транзитные лагеря для большого количества вынужденных переселенцев на фоне разыгранных дорожных аварий. Экспертами выступят представители МЧС, МВД, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции, ЮНИСЕФ.-0-