Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет 3-5 мая

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 3 по 5 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Выставка "СМІ ў Беларусі" отражает весь спектр информационного пространства страны. Среди участников - печатные и аудиовизуальные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства.

Общая выставочная площадь составляет более 1 тыс. кв.м. Традиционно в мероприятии принимают участие свыше 100 экспонентов, представляющих около 500 печатных средств массовой информации, теле- и радиопрограмм и каналов из Беларуси, России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Индии, Германии, Турции, Грузии, других стран.

Посетители могут ознакомиться с экспозициями белорусских республиканских и региональных печатных и электронных СМИ, специализированными и ведомственными изданиями, газетами высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.

Выставка "СМІ ў Беларусі" предлагает медийному сообществу и посетителям насыщенную программу. Она включает презентации информационных и интернет-проектов, автограф-сессии, мастер-классы, флеш-акции и другие. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсуждают значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в формате деловой программы.

Во время работы выставки проводятся церемонии награждения победителей и лауреатов Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера", победителей республиканского конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

Площадка проведения выставки - административное здание по адресу пр. Победителей, 14.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-