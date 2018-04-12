12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-презентация "100 идей для СНГ" открывается в Минске, сообщает БЕЛТА.

В выставке принимают участие 45 проектов из шести стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Работы представлены в 13 номинациях, среди которых "Промышленные технологии и промышленная инфраструктура", "Живые системы (технологии биоинженерии)", "Медицина и здравоохранение", "Информационные технологии (IT-сфера)". Участниками выставки "100 идей для СНГ" стали 60 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Их работы были рекомендованы на выставку по результатам национальных конкурсов инновационных идей.

Сегодня же в Минске состоится заседание Совета по делам молодежи стран Содружества. Планируется, что участники рассмотрят 11 вопросов. В частности, они заслушают доклад белорусской стороны об эффективных формах и методах реализации государственной молодежной политики в стране, рассмотрят ход выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества стран Содружества, проекты концепции развития сотрудничества государств - участников СНГ в поддержке молодежного волонтерского движения и плана мероприятий на 2018-2020 годы по ее реализации. Кроме того, на заседания подведут итоги проекта "100 идей для СНГ", обсудят разработку стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ на 2021-2030 годы. В центре внимания будет также подготовка форума молодежных организаций стран СНГ, XIII Молодежных Дельфийских игр, деятельность молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Участники Совета посетят церемонию награждения победителей республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", на котором представлены 119 авторских разработок.-0-