Международная выставка "Здравоохранение Беларуси-2018" открывается в Минске

Во время выставки "Здравоохранение Беларуси". Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международная выставка "Здравоохранение Беларуси-2018" открывается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Это крупнейший смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения. Свою продукцию и технологии продемонстрируют более 240 экспонентов из 17 стран. Участниками выставки станут мировые лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний.

Особый интерес представляют отечественные разработки медицинских изделий, необходимых при оказании медпомощи пациентам на всех этапах: операционные светильники, столы, консоли, мониторы, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, стол для родовспоможения, персональный компьютер с программой электронного здравоохранения. Специалистов заинтересует имитатор пациента. Это оборудование предназначено для специализированного обучения медперсонала, выработки практических навыков диагностики, лечения и операционного вмешательства. На выставке презентуют первый отечественный компьютерный томограф, не уступающий по своим техническим характеристикам ведущим мировым аналогам.

На площадках выставки белорусские фармпроизводители ОАО "Экзон", СООО "Лекфарм", УП "Минскинтеркапс", ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов", ЗАО "БелАсептика" проведут семинары для медиков. Для врачей общей практики, специалистов кардиологического профиля, эндокринологов, терапевтов будут организованы выездные семинары на заводы РУП "Белмедпрепараты", УП "Минскинтеркапс", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

На стенде организации РУП "Белфармация" можно будет приобрести отечественные лекарства по оптовым ценам. Пройдут мастер-классы по работе с электронным рецептом. Все желающие смогут ознакомиться с различными электронными услугами в аптеках.

Предстоит насыщенная научная программа. Центральным событием станет международная научно-практическая конференция "e-Health - цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь". Запланированы республиканские научно-практические семинары по вопросам обращения лексредств. Слушатели также смогут ознакомиться с актуальной информацией о перспективах и направлениях развития предприятий, системой фармаконадзора в республике. Прозвучат доклады о новых разработках лекарственных средств и опыте доказательной медицины. Пройдет республиканская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная лекарственным растениям и природным источникам Туркменистана.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" продлится по 30 марта. Местом проведения станет Футбольный манеж (просп.Победителей, 20/2).

Организатором выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-