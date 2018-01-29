Международные партнеры БОКК проведут в Минске консультации и оценку проектов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Швейцарского и Литовского Красного Креста помогут белорусским коллегам сформировать подходы по ряду направлений деятельности и проведут внешнюю оценку реализации международных проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

Делегация международных партнеров БОКК прибывает сегодня в Минск. В ходе визита, который продлится по 2 февраля, специалисты помогут с разработкой проектного предложения в программу трансграничного сотрудничества ЕС "Латвия-Литва-Беларусь" на 2014-2020 годы, поучаствуют в семинаре по мобилизации ресурсов и развитию фандрейзинга (от англ. fundraising - сбор добровольных пожертвований на благотворительные проекты). Также они ознакомятся с достижениями национального общества КК и его региональных организаций, в том числе на примере районного подразделения в Заславле. Им будет презентован внутренний инструмент оценки деятельности организаций - BOCA.

Во время визита состоятся встречи с участием генерального секретаря БОКК Ольги Мычко, персонала проекта ECHO, ВОЗ, ЮНФПА, USAID. Международные партнеры также проведут мониторинг выдачи ваучеров в районной организации КК в Минске и в целом работы по проектам поддержки переселенцев из Украины, проанализируют потребности БОКК по повышению организационного потенциала в области привлечения ресурсов и коммуникации и обсудят дальнейшее сотрудничество в этом направлении.-0-