Международные соревнования среди пожарных-спасателей пройдут 8 сентября в Минске

5 сентября, Минск /Николай Заяц - БЕЛТА/. Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" пройдут 8 сентября на площадке возле Дворца спорта в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС Беларуси.
Участниками состязаний станут спасатели из Эстонии, Латвии, России, Польши и Украины. Беларусь представят 9 команд: областных управлений МЧС, Минского городского УМЧС, Университета гражданской защиты МЧС и республиканского отряда специального назначения.
Командам предстоит выполнить комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 кг.-0-
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