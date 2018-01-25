25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные стандарты аудиторской деятельности будут введены в Беларуси. Это предусмотрено поправками в закон "Об аудиторской деятельности", которые включены в план подготовки законопроектов на 2018 год, сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в интервью интернет-порталу pravo.by.

По словам директора НЦЗПИ, основная цель документа - подготовка правовой основы для введения в действие на территории Беларуси международных стандартов аудиторской деятельности. При этом введение таких стандартов не предполагает отмену требований национальных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность в стране. "Введение международных стандартов аудиторской деятельности будет способствовать повышению степени доверия со стороны иностранных партнеров к результатам национального аудита, позволит обеспечить международное признание аудиторских заключений, подготовленных белорусскими аудиторами, повысит уровень профессионализма аудиторов и аудиторских фирм, качество проводимого аудита", - считает Вадим Ипатов.

Что касается других законопроектов, запланированных на 2018 год, будет разработан новый закон Беларуси "Об электроэнергетике". Это связано с тем, что договором о Евразийском экономическом союзе до 1 июля 2019 года намечено формирование общего электроэнергетического рынка. Для обеспечения возможности участия страны в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС необходимо своевременно определить в национальном законодательстве субъектов оптового рынка Беларуси, урегулировать иные отношения в сфере электроэнергетики.

Кроме того, планируется корректировка Гражданского кодекса, которая будет носить комплексный характер. Среди прочего предусматривается возможность создания союзов (ассоциаций) юридических и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

"В целом при совершенствовании Гражданского кодекса предлагается использовать наиболее оптимальные подходы, содержащиеся в гражданском законодательстве России и иных государств - членов Евразийского экономического союза", - заметил Вадим Ипатов. Так, к примеру, для разрешения проблем, возникающих на практике при реорганизации юрлиц, планируется внести изменения в ГК, усилив правовые гарантии защиты прав кредиторов реорганизуемого юрлица.

Будет также подготовлен проект закона "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма". Его положения совершенствуют механизмы противодействия проявлениям идеологии нацизма в условиях современных глобальных вызовов и угроз, связанных с возрождением старых и появлением новых форм национал-экстремизма.

В общей сложности в план на 2018 год включены 39 законопроектов и 2 концепции.-0-