Международный чемпионат по олимпиадному программированию пройдет в БГУИР с 16 февраля по 13 апреля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Международный открытый чемпионат по олимпиадному (спортивному) программированию BSUIR Open пройдет в БГУИР с 16 февраля по 13 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

К участию в BSUIR Open 2018 приглашаются студенты и магистранты вузов Беларуси и стран СНГ, учащиеся общеобразовательных учреждений. Соревнование пройдет в несколько этапов по правилам студенческого командного чемпионата мира по программированию The ACM ICPC: первый отборочный тур (заочный четвертьфинал) - 16-19 февраля; второй отборочный тур (очно-заочный полуфинал) - 21 февраля; финал чемпионата для студенческих команд - 14-16 марта; финал чемпионата для школьных команд - 11-13 апреля.

Регистрация для участия открыта до 18 февраля.

В соответствии с правилами чемпионата, первый отборочный этап (четвертьфинал) является обязательным для команд БГУИР и школьных команд. Команды из других вузов Беларуси и стран зарубежья приглашаются для участия сразу во втором отборочном туре (полуфинале), который они проходят заочно на базе своих учреждений образования.

Открытый чемпионат БГУИР по программированию проводится по правилам ACM-олимпиад. В финале соревнования участникам предлагается 8-12 заданий, которые следует решить за 5 часов. Задачи сформулированы на английском языке, поэтому допускается использование бумажных словарей.

В 2017 году в BSUIR Open приняли участие 353 команды (более 1 тыс. человек), в том числе из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Казахстана и Узбекистана.-0-