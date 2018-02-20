Международный день родного языка отметили в посольстве Беларуси в России

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мероприятие, посвященное Международному дню родного языка, состоялось в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Белорусский язык - один из самых древних славянских языков. С ним неразрывно связано имя нашего всемирно известного земляка - первопечатника Франциска Скорины. В минувшем году в Беларуси и в мире отмечали знаковую дату - 500-летие белорусского книгопечатания, внесенную решением ЮНЕСКО в календарь памятных дат", - сказал на открытии мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Дипломат напомнил, что по решению главы государства в Беларуси ежегодно отмечают День белорусской письменности - национальный праздник культуры, просвещения и духовности, который стал свидетельством возрождения лучших традиций, настоящим символом независимости новой суверенной Беларуси.

Руководитель Центра белорусского языка, литературы и культуры филологического факультета Московского государственного университета им. М.Ломоносова Алла Шешкен, общаясь с журналистами, заявила, что в России есть интерес к белорусской литературе и языку. В этом году на базе филологического факультета МГУ был открыт Центр белорусского языка, литературы и культуры. Данная инициатива принадлежала Гродненскому университету. Благодаря поддержке руководства МГУ и живому интересу студентов она была быстро реализована.

"В Москве регулярно проводятся дни белорусского языка и белорусской поэзии, - сообщила руководитель региональной общественной организации "Национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина. - 1 февраля в Славянском культурном центре библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино стартовал месяц белорусской культуры, в рамках которого проходит много мероприятий, в том числе для школьников".

Во время мероприятия в посольстве состоялся показ спектакля Национального академического драматического театра им.Я.Коласа "Калісь глядзеў на солнца я...", приуроченного к 125-летию со дня рождения одного из классиков белорусской литературы Максима Богдановича. Гостям была также представлена выставка Национального исторического музея Беларуси "Чытаем беларускіх класікаў". В экспозицию вошли редкие издания произведений белорусских писателей, эскизы декораций и костюмов к спектаклям "Партизаны", "Кто смеется последним...", "Нестерка", "Павлинка", "Соловей", "Пинская шляхта", а также портреты, куклы к спектаклю "Идиллия", сценические костюмы. Вечер украсило выступление коллектива Гомельской областной филармонии "Лирица".

В мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства и Евразийской экономической комиссии, научных и творческих кругов Москвы, общественных объединений белорусов России.

Международный день родного языка, отмечаемый ежегодно с 2000 года, провозглашен ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия, а также для обеспечения возможности более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру.-0-

Фото посольства Беларуси в России.