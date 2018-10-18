Международный фонд инновационного развития СНГ создан в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание совета Международного фонда инновационного развития Содружества Независимых Государств состоялось в Белорусском институте системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Фонд создан для практической реализации решений высших органов СНГ по развитию межгосударственного инновационного пространства. На заседании совета фонда были приняты основные регламентирующие документы и план работы, в том числе по формированию органов и филиалов фонда.

Как отметил директор фонда Анатолий Гришанович, новая структура обеспечит формирование технологической платформы межгосударственного инновационного сотрудничества полного цикла для масштабного внедрения инновационных разработок. Фонд объединит несколько функций различных межгосударственных институтов - финансового, экспертного, консалтингового и т.д. "Это позволит сформировать необходимые основы структурного роста и коллективы будущих самостоятельных институтов по основным направлениям деятельности, а также выстроить основы системного взаимодействия между ними", - пояснил он.

Взаимодействие фонда с национальными органами и организациями, уполномоченными на межгосударственное инновационное сотрудничество, планируется обсудить на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) 29-30 ноября. В повестке дня двенадцать вопросов, в том числе о международном научно-техническом и инновационном сотрудничестве МС НТИ с органами отраслевого сотрудничества СНГ, государствами - членами ЕАЭС и Союзного государства. Будет также обсуждена разработка концепции проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на 2021-2030 годы.-0-