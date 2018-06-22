Международный форум по клеточным технологиям пройдет с 27 по 29 июня в Минске

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем" пройдет с 27 по 29 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.
Международная конференция является масштабным научным форумом. В его работе примут участие более 200 ведущих ученых из Беларуси, России, Украины, Армении, Азербайджана, Польши, Германии, Италии, Турции, Литвы и Латвии. На форуме будут освещены результаты научных исследований, проводимых в области биофизики, клеточной инженерии, молекулярной биологии и нанобиотехнологии. "Проведение международной конференции способствует расширению международного сотрудничества, установлению новых и развитию существующих научных контактов, выполнению совместных международных научных проектов, а также позволит привлечь к исследованиям талантливую молодежь", - отметили в пресс-службе НАН.
На форуме планируется проведение пленарных и секционных заседаний, стендовых сессий. Работа на конференции будет проводиться по следующим секциям: молекулярная биофизика; мембранная биофизика; биофизика клетки и клеточные технологии; фотосинтез и фотобиология; медицинская биофизика; биофизическое образование. В рамках секции по фотосинтезу и фотобиологии пройдет заседание, посвященное памяти члена-корреспондента АН СССР, профессора, доктора биологических наук А.А. Шлыка (1928–1984). Кроме того, во время форума намечено проведение круглого стола по ряду актуальных проблем современной биофизики и биотехнологии с обсуждением путей внедрения результатов исследований в отрасли народного хозяйства Беларуси.
Организаторами конференции выступают Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси и Белорусский государственный университет. Мероприятие состоится при активной поддержке Президиума НАН Беларуси, Министерства образования и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
Конференция посвящена 90-летию Национальной академии наук Беларуси и 45-летию Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси - ведущему учреждению в стране в области биофизики и клеточной биологии.
В этот период также состоится XIII Съезд Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков.-0-
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