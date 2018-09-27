Международный форум по противодействию насилию в семье пройдет 28 сентября в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по противодействию насилию в семье "Домашнее насилие в Республике Беларусь: проблемы регулирования" пройдет 28 сентября в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель молодежного благотворительного общественного объединения "Город без наркотиков" Петр Шапко.

По его словам, цель форума - обсудить актуальную информацию, необходимую для комплексного понимания проблемы домашнего насилия, и наиболее проблемные аспекты законопроекта "О противодействии домашнему насилию". Документ был подготовлен и вынесен на обсуждение Министерством внутренних дел. "В первой части форума запланированы выступления представителей депутатского корпуса, европейского сообщества, профильных специалистов и представителей общественных организаций. Во второй половине дня пройдет обсуждение проблемного поля и возможных путей решения проблемы насилия в формате заседания круглого стола, который будет организован как закрытое мероприятие с участием только приглашенных гостей", - сказал Петр Шапко.

Он добавил, что, решая проблему домашнего насилия, необходимо выявлять ее источник, а не лечить симптомы.

Как отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, в Беларуси существуют необходимые правовые инструменты для регулирования вопросов бытового насилия. "В стране нет никаких правовых оснований для создания дополнительных законодательных актов, регулирующих вопросы взаимоотношений в сфере семьи и брака. Важнейшей фундаментальной ценностью в нашем государстве по-прежнему является семья, институт материнства, отцовства. Этому у нас придается колоссальное значение, это мы должны сохранить. Я считаю, что подобного рода новые законопроекты реально ничего не смогут изменить. В Беларуси и у женщин, и у мужчин есть все правовые инструменты для того, чтобы защитить свои имущественные права, честь и достоинство в браке. Если кто-то ими не пользуется, то это вопрос не отсутствия законодательной базы, а личного нежелания человека решать свои бытовые проблемы", - сказал парламентарий.-0-