10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места" пройдет в Минске 19-20 апреля, чтобы привлечь внимание международного сообщества к важности реализации Целей устойчивого развития в сфере труда, сообщили БЕЛТА в Федерации профсоюзов Беларуси.

"В Повестке-2030 важное место отведено содействию поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех людей без исключения. Потому неудивительно, что Федерация профсоюзов Беларуси поддержала Повестку-2030 и включилась в работу по продвижению и реализации ЦУР. В апреле прошлого года в Минске под эгидой ФПБ состоялся первый международный форум "Профсоюзы и будущее сферы труда", собравший участников из 30 стран. По результатам мероприятия был составлен и отправлен в Глобальную комиссию по вопросам будущего сферы труда Международной организации труда (МОТ) подробный отчет. Нынешний форум - продолжение начатого", - отметили в ФПБ.

Вопросы охраны окружающей среды приобретают сегодня особую актуальность, а концепция зеленой экономики, эффективного использования имеющихся ресурсов становится приоритетной. Важными ее направлениями являются организация и развитие зеленых рабочих мест на экологически эффективных производствах. И предстоящий форум как раз будет сфокусирован на зеленой инициативе МОТ. Она нацелена на то, чтобы обеспечить достойный труд при переходе к экологически чистому устойчивому пути развития и содействовать партнерскому участию правительства, работодателей и профсоюзов в этом процессе в контексте.

На форуме будут затронуты актуальные вопросы: создание зеленых рабочих мест в различных отраслях экономики, содействие устойчивому экономическому росту, развитие системы социальной защиты работников, повышение благосостояния и качества жизни человека. А также совершенствование подходов к образованию и профподготовке, повышение профессиональной мобильности работников.-0-