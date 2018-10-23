23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум женщин-лидеров пройдет в Минске 25-26 октября и соберет более сотни участников, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Мероприятие направлено на содействие гендерному равенству, женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни. "Укрепление потенциала и налаживание контактов между женщинами - лучший инструмент для этой цели. И для этого Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ совместно с Министерством труда и социальной защиты в партнерстве с Белорусским государственным университетом, общественным объединением "Белорусский союз женщин", агентствами ООН, Советом Европы соберут более сотни участников в Минске", - отметили организаторы.

Это уже второе мероприятие такого рода, проведенное в республике. Первый международный форум женщин-лидеров состоялся в июне 2016 года.

Мероприятие откроется 25 октября интерактивной панельной дискуссией высокого уровня с участием руководителей государственных органов Беларуси, БГУ, БДИПЧ ОБСЕ, высокопоставленных зарубежных представителей, международных экспертов. После этого участники разделятся на пять параллельных тематических секций под руководством соорганизаторов. Три из них пройдут также в первый день форума: "Участие женщин в политике", "Участие женщин в сфере экономики", "Борьба с насилием в отношении женщин". А 26 октября дискуссии продолжатся по следующим темам: "Укрепление сетей и создание коалиций женщин-лидеров", "Равные возможности для женщин и мужчин в университетах". На каждой из секций эксперты подготовят рекомендации, которые будут представлены на заключительной сессии.-0-