Международный конгресс направлен на популяризацию космоса среди молодежи - Крикалев

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, который проходит 9-15 сентября в Минске, направлен на популяризацию космоса среди молодежи. Об этом заявил сегодня журналистам в кулуарах конгресса советский и российский космонавт Сергей Крикалев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из целей подобных конгрессов - популяризация, привлечение молодежи в космическую сферу. Космонавт - очень интересная профессия. Ее особенность в том, что приходится заниматься самой разнообразной деятельностью - это и научные эксперименты, и работа с техникой, людьми, поддержание работоспособности станции, планирование. Сам процесс подготовки очень интересный, потому что бываешь в разных научных, производственных коллективах, чтобы подготовиться к хорошему выполнению работ. В космосе необычные условия, которые требуют очень многого от человека. Приятно многое уметь, приятно ощущать, когда удается сделать свою работу хорошо. Кроме того, наша профессия дает возможность посмотреть на Землю со стороны, а это удается немногим", - сказал Сергей Крикалев.

В среду, 12 сентября, космонавты посетят белорусские школы, университеты, институты Национальной академии наук, Минское суворовское военное училище, расскажут о полетах, ответят на вопросы. Чтобы с космонавтами могли пообщаться не только минчане, организаторы пригласили детей из регионов приехать в Минск.

Сергей Крикалев - экс-рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть полетов). Нынешний рекорд принадлежит Геннадию Падалке - также российскому космонавту.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-