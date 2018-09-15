Международный конкурс "Королева Весна" изменит название

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева Весна" со следующего года изменит название, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

По ее словам, такое решение принято на полях XIII фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. Положение о проведении конкурса в новом формате подписали первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. "Учредителями популярного студенческого проекта по-прежнему остаются две ведущие молодежные организации Беларуси и России. Вместе с тем сейчас конкурс будет носить название "Королева Студенчества". Кроме того, к традиционным творческим испытаниям добавились интеллектуальные "Дебаты" и спортивные ГТО. Ведь самая красивая студентка Союзного государства, помимо внешних данных и таланта, должна вести здоровый образ жизни и быть в хорошей спортивной форме", - рассказала Юлия Зинкевич.

К участию в конкурсе "Королева Студенчества" приглашаются студентки очной формы обучения в возрасте от 18 до 25 лет. "В критерии отбора входит сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, спортивная подготовка. Задачами творческого проекта является выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого спорта и творчества, развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью наших стран", - отметила Юлия Зинкевич.

Как и прежде, республиканские этапы конкурса будут проходить в каждой из стран, а международный финал по очереди будут принимать Беларусь и Россия. "По договоренности сторон в следующем году международный финал конкурса пройдет в России, а в 2020-м его будем организовывать мы. Кроме того, с 2019 года планируется придать международный статус республиканскому конкурсу "Студент года". Об этом также шел разговор на встрече молодежных лидеров", - сказала секретарь ЦК БРСМ.

XIII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" проходит в Ростове-на-Дону 12-17 сентября. Проект проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран. Центральным мероприятием фестиваля является конкурс исполнителей молодежной песни.-0-