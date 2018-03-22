Международный космический конгресс-2018 в Минске позволит привлечь к исследованиям молодежь - НАН

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Минске в сентябре, позволит привлечь молодежь к космическим исследованиям. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин перед заседанием Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов (АУКП), передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатива Беларуси о проведении международного конгресса АУКП в 2018 году в Минске была одобрена на заседании Исполкома ассоциации 25-27 марта 2017 года в Тулузе (Франция). "Это особенное мероприятие, такого в Беларуси еще не было. Была довольно серьезная конкуренция за право проводить конгресс, и мы выиграли. Это признание успехов Беларуси в космической сфере. Мы входим в состав Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, у нас есть свой спутник дистанционного зондирования Земли, а также спутник связи "Белинтерсат-1". Наша космическая наука развивается быстрыми темпами, особенно оптика и материаловедение, - сказал Сергей Килин. - Деятельность ассоциации, участники которой приедут к нам на конгресс в сентябре, направлена на привлечение молодежи к космическим исследованиям. Образование в области космических технологий - новая для нас область, но, тем не менее, это направление уже развивается. Конгресс в Минске также поспособствует привлечению молодежи в данную сферу".

На заседании Исполкома АУКП участникам будет представлена программа международного космического конгресса-2018. Они посетят места, которые будут задействованы во время конгресса: БелАЗ, Дворец Республики, НВЦ "Белэкспо", Минский аэроклуб ДОСААФ, Большой театр оперы и балета Беларуси. "Для нас важно удовлетворить требования Исполкома Ассоциации участников космических полетов и представить международному космическому сообществу те возможности, которыми обладает Беларусь", - подчеркнул заместитель председателя Президиума НАН.

"Для нас большая честь получить приглашение посетить Беларусь и провести здесь конгресс в сентябре, - отметила президент Ассоциации участников космических полетов Бонни Данбар (США). - Цель нашего нынешнего визита - планирование данного конгресса. Мы планируем посетить все объекты, которые входят в программу конгресса, и обсудить все вопросы с организаторами. Одна из наших целей во время конгресса - популяризация космических исследований. Мы расскажем взрослым и детям о нашей работе в космосе, о космических станциях, о полетах, проведем встречи в академиях наук, университетах, посетим школы".

Летчик-космонавт, заместитель директора по науке Государственного научного центра России Олег Котов отметил, что члены Исполкома АУКП впечатлены белорусским гостеприимством и рады побывать в Минске. "Очень приятно, что конгресс в этом году будет проходить в Минске. Это важно и для Беларуси, и для России, так как мы работаем вместе в Союзном государстве, это наше общее научное наследие, то, что нас объединяет", - подчеркнул он.

"Минск - очень красивый, очень чистый город с интересной архитектурой, своеобразным стилем. Самое яркое впечатление - это открытые, гостеприимные люди. Надеемся, что конгресс в сентябре пройдет на высочайшем уровне и поспособствует популяризации космической отрасли", - сказал первый космонавт Китая, генеральный директор Китайского пилотируемого космического агентства Ян Ливэй.

В заседании, которое продлится до 26 марта, принимают участие члены Исполкома - космонавты из России, США, Китая, Германии и Франции. Также участвуют космонавты-уроженцы Беларуси - президент Федерации космонавтики России, дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок и летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. 31-й конгресс состоится в Минске 9-15 сентября. Приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.-0-