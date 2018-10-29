29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий международный студенческий конкурс по медиации и переговорам пройдет в Минске 2-4 ноября, сообщила БЕЛТА председатель оргкомитета Лилия Власова.

Это одно из самых популярных образовательных соревнований среди студентов высших учебных заведений стран Восточной Европы и Центральной Азии. В 2018 году число команд-участниц возросло вдвое. Ожидается 28 команд из 12 университетов Алматы, Санкт-Петербурга, Москвы, Усть-Каменогорска, Владивостока, Могилева, Минска, Пинска, Гомеля и Гродно.

Конкурс проходит в форме имитации процедуры медиации, в которой медиатор (команда медиаторов) помогает двум компаниям (командам переговорщиков) разрешить спор, возникший между ними в процессе хозяйственной деятельности. В этом году мероприятие посвящено теме интеллектуальной собственности. Мастерство команд будут оценивать судьи - опытные медиаторы из Алматы, Харькова, Подольска, Краснодара, Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Гродно и Минска.

Конкурс откроется тематической лекцией судьи коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси. Для студентов запланированы мастер-классы от признанных международных медиаторов - Марии Франчески Франчезе (Италия) и Елены Ивановой (Россия).

Навыки ведения переговоров в сложных ситуациях становятся ключевыми компетенциями нового поколения менеджеров и юристов. В Европе студенческие конкурсы по медиации и переговорам стали уже традиционными мероприятиями и проводятся более 10 лет в Париже и Вене на английском языке. Первый аналогичный конкурс в Минске был организован в 2016 году Центром медиации и переговоров при поддержке Министерства юстиции Беларуси.-0-