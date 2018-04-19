Межгоспроект "Великая Победа, добытая единством" пройдет в странах СНГ в 2018-2020 годах

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Межгосударственный проект "Великая Победа, добытая единством" пройдет в странах СНГ в 2018-2020 годах. Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Анатолий Иксанов, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт проекту будет дан 25 апреля в Брянске на международном форуме победителей "Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне". Программа проекта включает проведение в странах СНГ приоритетных мероприятий, направленных на сохранение общей исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействие попыткам фальсификации истории.

"Сегодня, к сожалению, появились голоса, которые говорят о возможности и неизбежности новой мировой войны, забывая об уроках, которые необходимо извлечь из прошлого, - сказал Анатолий Иксанов. - Если на Земле объявить минуту молчания по каждому, кто погиб во Второй мировой войне, то мир замолчит на сто лет".

Анатолий Иксанов отметил, что задача проекта - вспомнить всех тех, кто погиб за возможность мирной жизни. Все мероприятия, проводимые в гуманитарной сфере в СНГ в 2018-2020 годах, так или иначе будут затрагивать тему Великой Отечественной войны. Завершится проект весной 2020 года мероприятиями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. -0-